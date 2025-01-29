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Общество ,  
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Застрелившему лесников посмертно проведут психиатрическую экспертизу

Специалисты проведут посмертную психиатрическую экспертизу мужчины, убившего в Калужской области троих лесников, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По информации местной прокуратуры, в Куйбышевском районе Калужской области мужчина, который незаконно рубил деревья, убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль.

При задержании злоумышленник сопротивлялся и захватил двух заложников. В результате трое человек погибли, но двоим заложникам удалось освободиться, а мужчина покончил с собой.

Фото: СК России по Калужской области
Фото: СК России по Калужской области
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: СК России по Калужской области
Фото: СК России по Калужской области
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: СК России по Калужской области
Фото: СК России по Калужской области
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram

Инцидент произошел недалеко от деревни Усохи. Тела погибших обнаружили в сгоревшей «Газели». Мужчина, убивший сотрудников лесничества, ранее имел судимость. Среди погибших  – замдиректора лесничества Алексей Агеев, водитель Геннадий Богачев и лесник Виктор Чугунов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Теги
Калужская область убийство психиатрическая экспертиза лесничий
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