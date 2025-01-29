Застрелившему лесников посмертно проведут психиатрическую экспертизу
Специалисты проведут посмертную психиатрическую экспертизу мужчины, убившего в Калужской области троих лесников, сообщило региональное управление Следственного комитета России.
По информации местной прокуратуры, в Куйбышевском районе Калужской области мужчина, который незаконно рубил деревья, убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль.
При задержании злоумышленник сопротивлялся и захватил двух заложников. В результате трое человек погибли, но двоим заложникам удалось освободиться, а мужчина покончил с собой.
Инцидент произошел недалеко от деревни Усохи. Тела погибших обнаружили в сгоревшей «Газели». Мужчина, убивший сотрудников лесничества, ранее имел судимость. Среди погибших – замдиректора лесничества Алексей Агеев, водитель Геннадий Богачев и лесник Виктор Чугунов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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