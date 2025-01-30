 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Калужская область выплатит по ₽1 млн семьям застреленных лесников

Фото: СК России по Калужской области
Фото: СК России по Калужской области
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: СК России по Калужской области
Фото: СК России по Калужской области
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: СК России по Калужской области
Фото: СК России по Калужской области
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram
Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram

Правительство Калужской области окажет материальную помощь семьям застреленных лесников, сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Каждой семье выплатим по одному миллиону рублей из областного бюджета», — написал он в своем телеграм-канале.

Помимо этого, материальную поддержку окажут местные власти, также они помогут организовать похороны.

В Калужской области мужчина убил трех лесников, а потом покончил с собой
Общество
Фото:Александра Переба / Global Look Press

Накануне, 29 января, пятеро сотрудников лесничества отправились в деревню Усохи Куйбышевского района для проверки: по информации «Калужских новостей», 64-летний Сергей Борисов незаконно вырубил деревья недалеко от дома.

Мужчину попытались задержать, он стал стрелять в прибывших. Трех лесников — Алексея Агеева, Геннадия Богачева и Виктора Чугунова — Борисов убил. Еще двоих — Людмилу Никитину и Дмитрия Агеева — захватил в заложники и отвел в дом. Однако им удалось незаметно вызвать полицию.

Прежде чем правоохранители приехали, мужчина покончил с собой.

Следственный комитет завел уголовное дело. Борисову проведут посмертную психиатрическую экспертизу.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Доля выданных микрозаймов превысила рекорд 2022 года. Инфографика

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Калужская область убийство денежные компенсации Владислав Шапша
Материалы по теме
В Калужской области мужчина убил трех лесников, а потом покончил с собой
Общество
Стала известна личность убившего лесничих в Калужской области
Общество
Появилось видео с места убийства трех лесничих в Калужской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 18:27
Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл умерла в возрасте 78 летОбщество, 22:32
Долг Украины перед МВФ, ЕС и Всемирным банком достиг почти половины ВВПЭкономика, 22:25
В Краснодарском крае чиновника задержали за кражу 105 тыс. т пескаОбщество, 22:09
«Спартак» отыгрался с 0:3 у СКА, но уступил по буллитамСпорт, 22:06
Мексика указала Google на «границы» указа Трампа об Американском заливеПолитика, 22:03
Российские дипломаты заявили об ожидании от США данных о погибшихОбщество, 21:53
Хинштейн обратился к экс-главе УМВД Москвы из-за гостиницы под КурскомОбщество, 21:40
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
«Спартак» забил на последней минуте и победил «Краснодар» в Зимнем кубкеСпорт, 21:37
«Фонбет» решил отсудить ₽100 млн у арестованного за взятку экс-главыСпорт, 21:31
Астрономы назвали астероид 2024 YR4 самым опасным для Земли с 2004 годаТехнологии и медиа, 21:31
Калужская область выплатит по ₽1 млн семьям застреленных лесниковОбщество, 21:27
Крупнейший работодатель России трижды за год повысит зарплатыБизнес, 21:14
Банки США смогут хранить криптовалюту. Почему это важноКрипто, 21:05
Аэропорт в Вашингтоне возобновил работу после авиакатастрофыОбщество, 20:59