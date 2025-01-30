Калужская область выплатит по ₽1 млн семьям застреленных лесников

Фото: СК России по Калужской области Фото: СК России по Калужской области Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram Фото: Прокуратура Калужской области / Telegram

Правительство Калужской области окажет материальную помощь семьям застреленных лесников, сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Каждой семье выплатим по одному миллиону рублей из областного бюджета», — написал он в своем телеграм-канале.

Помимо этого, материальную поддержку окажут местные власти, также они помогут организовать похороны.

Накануне, 29 января, пятеро сотрудников лесничества отправились в деревню Усохи Куйбышевского района для проверки: по информации «Калужских новостей», 64-летний Сергей Борисов незаконно вырубил деревья недалеко от дома.

Мужчину попытались задержать, он стал стрелять в прибывших. Трех лесников — Алексея Агеева, Геннадия Богачева и Виктора Чугунова — Борисов убил. Еще двоих — Людмилу Никитину и Дмитрия Агеева — захватил в заложники и отвел в дом. Однако им удалось незаметно вызвать полицию.

Прежде чем правоохранители приехали, мужчина покончил с собой.

Следственный комитет завел уголовное дело. Борисову проведут посмертную психиатрическую экспертизу.