Вандалы в Одессе испачкали краской памятные доски Врубеля и Сеченова
Вандалы испачкали краской мемориальные доски, установленные на зданиях в Одессе в честь художника Михаила Врубеля, математика Александра Ляпунова и физиолога Ивана Сеченова. Об этом сообщило издание «Новости. Одесса».
На опубликованных фото видно, что доска Сеченова облита краской, а имена Врубеля и Ляпунова на досках перечеркнуты.
Издание назвало тех, кто испортил доски, активистами, выступающими за демонтаж этих мемориальных досок.
После начала военной операции на Украине стали чаще переименовывать топонимы, сносить памятники и убирать мемориальные доски, связанные с Россией, Российской империей и СССР. Президент Владимир Путин назвал это «потрясающим невежеством».
В конце декабря 2024 года в Одессе демонтировали памятник барду, поэту и актеру Владимиру Высоцкому. После этого несколько жителей Одессы устроили акцию протеста с требованием восстановить его.
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