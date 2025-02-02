Вандалы в Одессе испачкали краской памятные доски Врубеля и Сеченова

Вандалы испачкали краской мемориальные доски, установленные на зданиях в Одессе в честь художника Михаила Врубеля, математика Александра Ляпунова и физиолога Ивана Сеченова. Об этом сообщило издание «Новости. Одесса».

На опубликованных фото видно, что доска Сеченова облита краской, а имена Врубеля и Ляпунова на досках перечеркнуты.

Издание назвало тех, кто испортил доски, активистами, выступающими за демонтаж этих мемориальных досок.

После начала военной операции на Украине стали чаще переименовывать топонимы, сносить памятники и убирать мемориальные доски, связанные с Россией, Российской империей и СССР. Президент Владимир Путин назвал это «потрясающим невежеством».

В конце декабря 2024 года в Одессе демонтировали памятник барду, поэту и актеру Владимиру Высоцкому. После этого несколько жителей Одессы устроили акцию протеста с требованием восстановить его.