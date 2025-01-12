В Одессе устроили митинг из-за демонтажа памятника Высоцкому
Несколько жителей Одессы устроили акцию протеста с требованием восстановить памятник барду, поэту и актеру Владимиру Высоцкому, который был демонтирован в конце декабря. Об этом сообщает «Думская».
На фотографиях, которые публикует издание, видно, что к постаменту, на котором ранее стояла скульптура артиста, пришло около шести человек. Они держат плакаты с надписями: «Позор!»; «Восстановить памятник Высоцкому!»; «Никто не заставит одесситов забыть славную историю города!»
Бронзовую скульптуру барда демонтировали 30 декабря. Памятник был установлен у здания Одесской киностудии в сентябре 2012 года по инициативе местного предпринимателя и оппозиционного политика, экс-депутата Верховной рады Игоря Маркова. Высоцкий принимал участие в восьми фильмах, снятых на студии, в том числе в «Место встречи изменить нельзя». Скульптура, установленная у киностудии, вызывала многочисленные споры, отмечала «Думская». Демонтированный памятник Высоцкому поставят возле павильона на территории киностудии, сообщили 31 декабря на Одесской киностудии.
После начала российской военной операции на Украине стали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР. В Одессе были демонтированы памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. В начале декабря 2024 года Одесский горсовет поддержал демонтаж памятника поэту Александру Пушкину.
Президент России Владимир Путин называл практику сноса памятников в соседних странах «потрясающим невежеством».
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