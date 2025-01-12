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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе устроили митинг из-за демонтажа памятника Высоцкому

Сюжет
Военная операция на Украине
Торжественное открытие памятника поэту, певцу и артисту Владимиру Высоцкому у Одесской киностудии в 2012 году
Торжественное открытие памятника поэту, певцу и артисту Владимиру Высоцкому у Одесской киностудии в 2012 году (Фото: Сергей Поляков / РИА Новости)

Несколько жителей Одессы устроили акцию протеста с требованием восстановить памятник барду, поэту и актеру Владимиру Высоцкому, который был демонтирован в конце декабря. Об этом сообщает «Думская».

На фотографиях, которые публикует издание, видно, что к постаменту, на котором ранее стояла скульптура артиста, пришло около шести человек. Они держат плакаты с надписями: «Позор!»; «Восстановить памятник Высоцкому!»; «Никто не заставит одесситов забыть славную историю города!»

Бронзовую скульптуру барда демонтировали 30 декабря. Памятник был установлен у здания Одесской киностудии в сентябре 2012 года по инициативе местного предпринимателя и оппозиционного политика, экс-депутата Верховной рады Игоря Маркова. Высоцкий принимал участие в восьми фильмах, снятых на студии, в том числе в «Место встречи изменить нельзя». Скульптура, установленная у киностудии, вызывала многочисленные споры, отмечала «Думская». Демонтированный памятник Высоцкому поставят возле павильона на территории киностудии, сообщили 31 декабря на Одесской киностудии.

В Одессе демонтировали памятник Высоцкому
Общество
Фото:DecolonizationUkraine / Telegram

После начала российской военной операции на Украине стали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР. В Одессе были демонтированы памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. В начале декабря 2024 года Одесский горсовет поддержал демонтаж памятника поэту Александру Пушкину.

Президент России Владимир Путин называл практику сноса памятников в соседних странах «потрясающим невежеством».

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Одесса Украина Владимир Высоцкий памятник
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