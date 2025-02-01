Венесуэла освободила шесть задержанных американцев

Шесть задержанных в Венесуэле американцев отправились домой вместе со спецпосланником президента США Ричардом Гренеллом после его встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом Гренелл написал на своей странице в X.

«Мы уже сели и направляемся домой с шестью американскими гражданами», — говорится в посте.

Во время встречи они обсудили, в частности, задержанных американцев, а также рейсы для депортации и сотрудничество в борьбе с преступной группировкой Tren de Aragua, сообщает The Washington Post.

Как сообщала в конце ноября 2024 года газета The New York Post, венесуэльская банда Tren de Aragua (TdA) распространилась на территории 16 штатов США.

Встреча прошла в столице Венесуэлы — Каракасе — во дворце Мирафлорес. Стороны встретились для того, чтобы обсудить «обнуленную повестку». Она подразумевает диалог для пересмотра отношений между Венесуэлой и США.

Всего правительство Мадуро задержало не менее девяти американцев в рамках масштабных репрессий против диссидентов и иностранных граждан после июльских президентских выборов, на которых выиграл Мадуро. Ранее, 10 января он в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы, он находится на этом посту с 2013 года. Бывшие представители власти США не признали инаугурацию Мадуро.

Позднее, 19 января, за день до инаугурации президента США Дональда Трампа, Axios со ссылкой на военных советников из команды политика сообщила, что администрация Трампа хочет смены правительства и президента Венесуэлы.

Венесуэла является проблемной для США страной из-за потока мигрантов, отмечал Axios. Глава Госдепа Марко Рубио ранее заявил, что Венесуэла «управляется организацией, занимающейся наркоторговлей, которая возвела себя в ранг национального государства».