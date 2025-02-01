Глава Приднестровья сообщил о возобновлении спустя месяц работы МГРЭС

Молдавская ГРЭС (Фото: Артём Кулекин / РИА Новости)

Молдавская государственная районная электростанция (МГРЭС) возобновит генерацию электроэнергии на газе до конца дня 1 февраля, после того как ее работа остановилась 1 января 2025 года, сообщил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в своем телеграм-канале.

«До конца дня на МГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе», — сказал он.

Молдавская ГРЭС (Кучурганская ТЭЦ) находится в городе Днестровске в непризнанной республике Приднестровье. Станция принадлежит российской компании «Интер РАО». Доступная мощность МГРЭС — 1,72 тыс. МВт, она значительно превышает пять остальных электростанций республики. Станция обеспечивает 80% потребностей Молдавии в электроэнергии.

Красносельский отметил, что сейчас власти усиленно работают над запуском системы теплоэнергетики, так как планируют возобновить отопление жилых домов в Приднестровье ко 2 февраля. Для этого необходимо «поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения».

К тому же в воскресенье собираются запустить газоснабжение «бытовых потребителей», уточнил президент, подчеркнув, что уже прекратились «веерные отключения света».

Работу МГРЭС прекратили из-за того, что контракт с ней не был продлен, заявил советник директора молдавского государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь. «Нас уведомили, что без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии они не могут подписать новый договор. С 1 января станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра», — сказал он.

Для восполнения нехватки электроэнергии для потребителей в Молдавии Еnergocom заключило контракты с местными производителями энергии, которые используют солнечные панели и ветряные турбины. Кроме того, предприятие планирует дополнительные закупки через Европейскую сеть операторов транспортных систем.

16 января молдавский премьер Дорин Речан заявил, что Молдавия планирует установить полный контроль над компанией «Молдовагаз». Для этого власти сформировали группу международных юристов для помощи Молдавии «в возвращении энергетических активов, захваченных Россией», рассказал премьер. На вопрос, может ли страна пойти по пути «Нафтогаза», выигравшего международный арбитраж у «Газпрома», политик ответил: «Правительство рассматривает все доступные правовые варианты».

«Речь идет о возврате активов Молдавии, которые были захвачены, в том числе мошенническим путем, из различных секторов, особенно из энергетического. К ним относятся «Молдовагаз» и Молдавская ГРЭС в Кучургане — активы, которые были захвачены Россией», — заявил Речан.