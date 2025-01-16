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Политика ,  
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Премьер Молдавии пообещал установить полный контроль над «Молдовагазом»

«Молдовагаз» и Кучурганская ТЭЦ перейдут под полный контроль Молдавии, заявил премьер республики. Первой компании наполовину владеет «Газпром», вторая принадлежит «Интер РАО»
Фото: Вадим Денисов / ТАСС
Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Молдавия планирует установить полный контроль над компанией «Молдовагаз», заявил журналистам молдавский премьер Дорин Речан после заседания правительства.

Сейчас формируется группа международных юристов, которые помогут властям «в возвращении энергетических активов, захваченных Россией», рассказал премьер. На вопрос, может ли Молдавия пойти по пути «Нафтогаза», выигравшего международный арбитраж у «Газпрома», политик ответил: «Правительство рассматривает все доступные правовые варианты».

«Речь идет о возврате активов Молдавии, которые были захвачены, в том числе мошенническим путем, из различных секторов, особенно из энергетического. К ним относятся «Молдовагаз» и Молдавская ГРЭС в Кучургане — активы, которые были захвачены Россией», — заявил Речан (цитата по «Интерфаксу»).

РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «Газпром».

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Политика
Фото:Донор / Wikipedia

«Молдовагаз» — совместная компания России и Молдавии. Основным пакетом акций (50%) владеет «Газпром». Еще 35,33% принадлежат молдавскому Агентству публичной собственности, а 13,44% — Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление «Газпрому». «Молдовагаз» занимается поставками в Молдавию природного газа, содержанием трубопроводов, транспортировкой и распределением газа.

«Газпром» и «Молдовагаз» с 2011 года регулярно продлевали соглашение о поставках российского газа в республику. Последний раз — осенью 2021 года. Пятилетний договор устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую изменение стоимости поставок от месяца к месяцу.

Кучурганская ТЭЦ (Молдавская ГРЭС) расположена в Днестровске в Приднестровье. Ее доступная мощность — 1,72 тыс. МВт, она значительно превышает пять остальных электростанций республики. Объект принадлежит российской «Интер РАО».

«Газпром» требует с Молдавии $709 млрд за неоплаченные поставки газа. Молдавская сторона не согласна с этой оценкой.

С 16 декабря в связи с энергетическими проблемами в Молдавии действует режим чрезвычайного положения. 28 декабря «Газпром» уведомил «Молдовагаз», что с 1 января 2025 года останавливает поставки в Молдавию, нарушившую контракт и отказавшуюся урегулировать задолженность.

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Молдавия Молдовагаз Газпром
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