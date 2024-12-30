ГРЭС в Приднестровье прекратит подачу энергии в Молдавию

Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, прекратит подачу электричества Молдавии с 1 января. Эта станция обеспечивает 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Кишинев договаривается об альтернативных путях снабжения

Панно на стене одного из зданий Молдавской ГРЭС на берегу Кучурганского лимана в Днестровске (Фото: Артём Кулекин / РИА Новости)

Молдавская ГРЭС (Кучурганская ТЭЦ), которая находится в городе Днестровске в непризнанной республике Приднестровье, с 1 января 2025 года прекратит поставки электроэнергии в Молдавию, заявил советник директора молдавского государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь в эфире Moldova 1.

«Контракт с ГРЭС не был продлен. Нас уведомили, что без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии они не могут подписать новый договор. С 1 января станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра», — сказал он (цитата по ТАСС).

Для восполнения нехватки электроэнергии для потребителей в Молдавии Еnergocom заключило контракты с местными производителями энергии, которые используют солнечные панели и ветряные турбины. Кроме того, предприятие планирует дополнительные закупки через Европейскую сеть операторов транспортных систем.

«Energocom активно сотрудничает с национальными и международными партнерами. Также компания планирует компенсировать дефицит, используя нераспределенные мощности на границе с ЕС и Украиной, из которых 15% (315 МВт) зарезервированы для Молдавии», — добавил Бынзарь.

Молдавская ГРЭС в Приднестровье принадлежит российской компании «Интер РАО». Ее доступная мощность — 1,72 тыс. МВт, она значительно превышает пять остальных электростанций республики. Станция обеспечивает 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. По плану властей Приднестровья, при прекращении поставок российского газа ГРЭС перейдет на уголь — его запасов должно хватить на 50 дней — и будет снабжать только левый берег Днестра. Молдавии же придется закупать электроэнергию в Румынии, где она гораздо дороже. Газом Молдавия снабжается из других источников.

«Газпром» и «Молдовагаз» осенью 2021 года подписали пятилетний контракт на поставки газа. Он предусматривал выплату Молдавией долга за поставки в прошлые годы. Весь объем долга в «Газпроме» в 2021 году оценивали в $709 млн. В конце ноября премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Кишинев не намерен выплачивать «Газпрому» «несуществующий» долг.

28 декабря «Газпром» уведомил «Молдовагаз», что с 1 января 2025 года останавливает поставки в Молдавию, нарушившую контракт и отказавшуюся урегулировать задолженность. «Молдовагаз» заявила, что приняла это к сведению. Также компания отметила, что для молдавских потребителей природный газ закупался на региональных и европейских рынках. «Следует отметить, что АО «Молдовагаз» законтрактовало необходимые объемы газа, что позволит полностью обеспечить потребление правого берега Днестра к концу марта 2025 года», — говорится в сообщении.

С 16 декабря в Молдавии и Приднестровье действует режим чрезвычайного положения. В Приднестровье запланировали с января отключить централизованное отопление жилых домов и подачу горячей воды.