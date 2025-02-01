В Госдуме назвали фейком информацию о переводе пенсий в цифровые рубли

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Информация о планах начислять пенсии россиянам в формате цифровых рублей недостоверна и является фейком. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы (КПРФ), член национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

«В сети пугают пенсионеров новыми требованиями. В социальных сетях активно распространяется фейк о том, что россияне теперь будут получать пенсии исключительно в виде цифровых рублей», — сказал он.

По словам Гаврилова, в социальном пространстве также фиксируются фейковые ресурсы, предлагающие гражданам регистрироваться, а также заводить кошельки, чтобы стать обладателями цифрового рубля.Как пояснил депутат, для этого злоумышленники предлагают заполнить некую «форму отказа» Впоследствии они заставляют граждан отправлять ее в обслуживающий пенсионера банк, Центробанк или Пенсионный фонд России, «который давно уже преобразован в Социальный фонд». О том, что мошенники в дальнейшем намерены делать с данными граждан, «пока остается загадкой», отметил Гаврилов.

Парламентарий напомнил, что проект цифрового рубля находится на стадии внедрения и пока находится в процессе тестирования. Доступ граждан к цифровой валюте ограничен. Для использования граждане должны обладать высоким уровнем цифровой грамотности, чтобы взаимодействовать с цифровыми платформами и онлайн-сервисами. По мнению Гаврилова, введение цифрового рубля в качестве единственного обязательного механизма выплаты пенсий является нецелесообразным.

Закон о цифровом рубле был принят в России в июле 2023 года. Он вступил в силу 1 августа того же года. Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными рублями. От цифрового финансового актива цифровой рубль отличается тем, что он является средством платежа, а не накопления и инвестирования.