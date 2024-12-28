«Сбер» и Т-Банк присоединились к пилоту цифрового рубля

ЦБ расширил число банков, участвующих в пилоте цифрового рубля, подключив к нему в том числе «Сбер» и Т-Банк. Теперь ограниченный круг их клиентов смогут совершать переводы и платежи с помощью цифровой формы национальной валюты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк и Т-Банк (бывш. Тинькофф Банк) присоединились к пилоту цифрового рубля с реальными клиентами спустя почти полтора года после старта этого этапа внедрения цифровой национальной валюты. Информация о банках-участниках обновилась на сайте ЦБ.

Банк России начал пилотировать технологию цифрового рубля с реальными деньгами на ограниченном круге клиентов с 15 августа 2023 года. До последнего времени в тестировании участвовали 12 банков, еще 23 игрока находились в стадии подключения к пилоту, среди них были «Сбер» и Т-Банк.

Вместе с крупнейшими банками сейчас к пилоту также подключился банк для предпринимателей «Точка». Это означает, что сейчас операции с цифровой валютой в тестовом режиме проводят 15 кредитных организаций. Это также ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, МТС-банк, Транскапиталбанк, а также банки «Дом.РФ», «Синара», «Ингосстрах», «Ак Барс».

Банки тестируют открытие, закрытие и пополнение цифровых кошельков, где хранятся цифровые рубли, переводы между гражданами, оплату товаров и услуг, в том числе по динамическому QR-коду, простые автоплатежи (смарт-контракты) и переводы между компаниями. По данным ЦБ, за период с 15 августа 2023 года по 1 декабря 2024 года в рамках пилотирования технологии было совершено более 38 тыс. переводов цифровых рублей между физическими лицами и более 10 тыс. платежей за товары и услуги с помощью цифрового рубля. При этом число участников пилота с 1 сентября 2024 года было расширено. Если с августа 2023 года к операциям с цифровым рублем было допущено 600 граждан и 22 юридических лица, то в настоящее время появилась возможность подключить уже до 9 тыс. граждан и 1,2 тыс. юридических лиц.

С 1 июля 2025 года ожидается масштабный запуск цифрового рубля. К этому сроку предоставить своим клиентам возможность проводить операции с цифровым рублем должны все системно значимые банки. В настоящее время в России их 13, из которых в пилоте участвуют восемь. Затем — до 1 июля 2026 года — это же должны будут сделать банки с универсальной лицензией, а до 1 июля 2027 года — банки с базовой лицензией. При этом участники рынка могут подключать цифровой рубль по мере готовности раньше установленных сроков, но после того, как он будет введен в промышленную эксплуатацию.