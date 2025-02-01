Трамп уклонился от ответа на вопрос о переговорах с Путиным

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналистов о том, беседовал ли он с президентом России Владимиром Путиным относительно дальнейшего развития ситуации на Украине, передает Assosiated Press.

По информации агентства, администрация Трампа уже провела «очень серьезные» обсуждения с Россией по поводу конфликта на Украине. В беседе с журналистами Трамп не стал уточнять, кто именно от лица российской делегации участвовал в переговорах с американской стороной. Он также уклонился от ответа на вопрос, который ему задали журналисты. В частности, они поинтересовались, беседовал ли Трамп с президентом России.

«Я не хочу этого говорить», — ответил американский президент.

При этом он подтвердил, что заинтересован в том, чтобы беседа с Путиным все же состоялась.

«Мы будем говорить, и я думаю, что, возможно, сделаем что-то важное. Мы хотим положить конец этой войне. Эта война не началась бы, если бы я был президентом», — добавил Трамп.

Дональд Трамп неоднократно говорил о желании провести переговоры с президентом России. В начале января Трамп сообщил, что Путин выразил желание встретиться с американским президентом. Он говорил, что ведется подготовка к переговорам, но не уточнял, когда именно может состояться беседа с российским президентом. Трамп отмечал, что заинтересован в урегулировании и приостановке конфликта на Украине. Президент России, комментируя усилия республиканца о восстановлении отношений США с Россией и завершении украинского кризиса, говорил, что они как минимум заслуживают внимания.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна тоже должна участвовать в переговорах. Говоря о том, кого бы он хотел видеть за столом переговоров, Зеленский назвал «Украину, Америку, Европу и русских».