Пожар на предприятии «Сибура» в Кстово потушили спустя два дня
Пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии «Сибур-Кстово» в Нижегородской области, начавшееся после падения обломков украинского беспилотника 29 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, на данный момент ликвидировано открытое горение», — отметили в пресс-службе (цитата по ТАСС).
«Сибур-Кстово» производит этилен, пропилен, бензол, ряд углеводородных фракций. Продукцию завода используют для изготовления материалов, необходимых в ЖКХ, строительстве, автопроме, медицине, а также для упаковки. Производственная мощность предприятия — более 770 тыс. т олефинов и 130 тыс. т ароматических соединений в год.
О пожаре в промышленной зоне из-за атаки беспилотников в ночь с 28 на 29 января сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, но он не уточнил, о каком предприятии идет речь.
Позднее в «Сибур» РБК сообщили, что пожар произошел на предприятии компании в Кстово после падения обломков украинского дрона. Там добавили, что никто не пострадал.
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