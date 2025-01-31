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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на предприятии «Сибура» в Кстово потушили спустя два дня

Сюжет
Военная операция на Украине
Пожар на&nbsp;&laquo;СИБУР-Кстово&raquo; после&nbsp;падения обломков беспилотников, 29 января 2025 года
Пожар на «СИБУР-Кстово» после падения обломков беспилотников, 29 января 2025 года (Фото: СИБУР в Нижегородской области / VK)

Пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии «Сибур-Кстово» в Нижегородской области, начавшееся после падения обломков украинского беспилотника 29 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, на данный момент ликвидировано открытое горение», — отметили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

На предприятии «Сибура» в Кстово локализовали пожар
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«Сибур-Кстово» производит этилен, пропилен, бензол, ряд углеводородных фракций. Продукцию завода используют для изготовления материалов, необходимых в ЖКХ, строительстве, автопроме, медицине, а также для упаковки. Производственная мощность предприятия — более 770 тыс. т олефинов и 130 тыс. т ароматических соединений в год.

О пожаре в промышленной зоне из-за атаки беспилотников в ночь с 28 на 29 января сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, но он не уточнил, о каком предприятии идет речь.

Позднее в «Сибур» РБК сообщили, что пожар произошел на предприятии компании в Кстово после падения обломков украинского дрона. Там добавили, что никто не пострадал.

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Теги
пожар Нижегородская область Кстово


 

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Обломки дрона вызвали пожар на предприятии в Кстовской промзоне
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