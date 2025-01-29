Обломки дрона вызвали пожар на предприятии в Кстовской промзоне

На территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника в результате отражения атаки БПЛА, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным пострадавших нет», — написал он.

Атаку беспилотников отражают также в Смоленской и Тверской областях. В первой дрон сбит при попытке нападения на объект ядерной энергетики, никто не пострадал разрушений нет. Во второй сбили 14 дронов.

Кстовская промзона не в первый раз подвергается атаке БПЛА. Прошлой весной беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса, расположенный в этой местности, начался пожар. Позднее власти уточнили, что речь идет о нефтеперерабатывающем объекте ЛУКОЙЛа. На НПЗ было повреждено оборудование, на ремонт которого, по словам вице-премьера Александра Новака, нужно было до двух месяцев.

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