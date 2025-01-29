На предприятии «Сибура» в Кстово локализовали пожар

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Сотрудники МЧС локализовали пожар на территории предприятия «Сибур-Кстово» в Нижегородской области, начавшийся после падения обломков беспилотников. Сотрудники завода не пострадали, сообщили РБК в компании.

«Возгорание на территории предприятия «Сибур-Кстово» локализовано. В настоящий момент сотрудники МЧС ведут профилактический пролив металлических конструкций с целью их охлаждения и контроля выгорания остаточного продукта», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что анализ воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия не выявил превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, ущерба окружающей среде нет.

«Сибур-Кстово» производит этилен, пропилен, бензол, ряд углеводородных фракций. Продукцию завода используют для изготовления материалов, необходимых в ЖКХ, строительстве, автопроме, медицине, а также для упаковки. Производственная мощность предприятия — более 770 тыс. т олефинов и 130 тыс. т ароматических соединений в год.

О пожаре в промзоне из-за атаки беспилотников в ночь с 28 на 29 января сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Однако он не уточнил, о каком предприятии речь. Оборонное ведомство сообщало, что за эту ночь над регионом сбили три беспилотника, а всего над Россией — более ста.