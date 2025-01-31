Хостел в Тушино загорелся из-за замыкания проводки под потолком
Причиной пожара в административном здании в Тушино на северо-западе Москвы могло стать короткое замыкание проводки под потолком, сообщила пресс-служба регионального отдела Следственного комитета (СК).
Следователи завели уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Криминалисты и сотрудники СК осматривают место, допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Пожар в здании, расположенном в Сходненском тупике, начался утром 31 января. Пожарные локализовали огонь на 2 тыс. кв. м. Из дома, где, по информации ТАСС, располагается хостел, эвакуировали около 300 человек. К тушению пламени привлекли поезд и четыре вертолета.
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