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Общество ,  
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Пожарный поезд привлечен для тушения огня в хостеле на окраине Москвы

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Спасатели привлекли пожарный поезд для тушения возгорания в административном здании на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Для помощи в тушении пожара в помещениях, расположенных в районе Тушино, привлечен пожарный поезд», — говорится в сообщении.

В «МЖД» уточнили, что в поезд входят цистерны со 150 тоннами воды и четырьмя тоннами пенообразователя. Его использование не влияет на движение поездов рижского направления, добавили там.

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Пожар начался утром 31 января на улице Сходненский тупик. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что огонь появился на территории бывшего завода, где сейчас располагается хостел. Оттуда были эвакуированы порядка 300 человек, сообщили в МЧС России.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м, у здания частично обрушилась крыша. Оттуда вывели около 50 человек.

Собеседник ТАСС также сказал, что пожару присвоен третий ранг сложности.

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Теги
Тушино Москва пожар пожарный поезд


 

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