На северо-западе Москвы 300 человек эвакуировали из-за пожара в хостеле
Порядка 300 человек были эвакуированы из административного здания на северо-западе Москве, где произошло возгорание. Об этом сообщило МЧС России.
По данным ведомства, прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 60 человек. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы 130 специалистов и 37 единиц техники.
Речь идет о двухэтажном административном здании на улице Сходненский тупик, где располагается хостел. В результате возгорания у здания частично обрушилась крыша.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пожар произошел на территории бывшего завода. Пожару присвоили третий ранг сложности. Внутри здания могут оставаться люди.
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