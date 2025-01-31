 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Общество ,  
0 

Число вертолетов на тушении пожара в Москве увеличили до четырех

Число вертолетов на тушении пожара в Москве увеличили до четырех
Video

Уже четыре вертолета задействованы в тушении пожара в административном здании в Тушино в Сходненском тупике на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что с помощью авиации пожарные сбросили на здание более 100 т воды и пены. Возгорание произошло утром 31 января, пожарные локализовали огонь на 2 тыс. кв. м.

Из здания, где, по информации ТАСС, располагается хостел, эвакуировали около 300 человек. Ранее к тушению пламени привлекли поезд и один вертолет.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива

РБК запускает винный салон. Расписание

В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»
Теги
пожар вертолеты Москва Тушино


 

Материалы по теме
Вертолет привлекли к тушению пожара в хостеле на окраине Москвы
Общество
Пожарный поезд привлечен для тушения огня в хостеле на окраине Москвы
Общество
На северо-западе Москвы 300 человек эвакуировали из-за пожара в хостеле
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 30 янв, 18:27
Члена «Яблока» и издателя газеты задержали по делу о вымогательствеПолитика, 12:28
Уволенный из «Милана» тренер спустя месяц возглавил новый клубСпорт, 12:25
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 12:12
Мишустин заявил о прямой зависимости успеха страны и развития ею ИИПолитика, 12:12
Как раскрыть лидерский потенциал сотрудниковОтрасли, 12:09
КХЛ назвала капитанов команд на Матче звездСпорт, 12:09
В центре Москвы снизились темпы открытия новых ресторановВино, 12:08
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
На Украине сообщили о кризисе из-за дезертирства в армииПолитика, 12:02
Аукцион в США с «винным» Bentley и турами в Бордо собрал рекордную суммуВино, 12:00
В США умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дик БаттонСпорт, 11:59
Космическая конкуренция миллиардеров: что Маску и Безосу нужно вне ЗемлиPro, 11:51
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 11:47
В Горловке при обстреле больницы пострадали 10 человекОбщество, 11:46
В работе «Ростелекома» произошел сбойТехнологии и медиа, 11:43