Число вертолетов на тушении пожара в Москве увеличили до четырех

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Уже четыре вертолета задействованы в тушении пожара в административном здании в Тушино в Сходненском тупике на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что с помощью авиации пожарные сбросили на здание более 100 т воды и пены. Возгорание произошло утром 31 января, пожарные локализовали огонь на 2 тыс. кв. м.

Из здания, где, по информации ТАСС, располагается хостел, эвакуировали около 300 человек. Ранее к тушению пламени привлекли поезд и один вертолет.