Синоптики спрогнозировали снег в Москве на следующей неделе
Температура воздуха в столичном регионе на следующей неделе будет ниже январских показателей. Об этом сообщил РБК специалист погоды центра «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозу синоптика, в следующем месяце в столичном регионе ожидается приход умеренных морозов.
«В первой декаде месяца в среднем по ночам в Москве будет подмораживать до минус 5–10, днем 0 — минус 5. К середине месяца возможны кратковременные ночные морозы до минус 10–15, днем минус 3–8», — сказал Тишковец.
Ночью столбики термометра будут опускаться до минус 1–6 градусов, днем — до 0 градусов с высокой вероятностью частых оттепелей в заключительной декаде месяца. Синоптик спрогнозировал, что дефицит осадков может составить от 30 до 60% всего месячного лимита.
«Это значит, что земля будет символически присыпана небольшим снежным покровом, от 1 до 6 см, хотя в это время года сугробы должны быть не менее 33–38 см», — пояснил Тишковец.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «РИА Новости», что на следующей неделе в Московском регионе выпадет незначительное количество снега. По его словам, ожидаемые осадки скорее всего можно назвать «снежком». Из-за повышенного атмосферного давления существенных осадков в столичном регионе не ожидается.
Накануне, 30 января, в Москве синоптики установили новый абсолютный рекорд для этой даты. По данным метеостанции ВДНХ, воздух в столице прогрелся до 8,1 градуса тепла, что превысило предыдущий рекорд.
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