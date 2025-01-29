Морозы и снегопады вернутся в Москву в первые дни февраля

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Морозы и снегопады вернутся в Москву в первые дни февраля, сообщил РБК синоптик центра «Метео ТВ» Александр Ильин.

По его прогнозу, к концу недели температура в столице опустится до минус 10 градусов, а 4–5 февраля ожидается снегопад. Несмотря на похолодание, воздух останется теплее климатической нормы на 2–4 градуса.

Третий день подряд в Москве фиксируют температурные рекорды — в ночь на 29 января столбики термометров в столице показали плюс 4,4 градуса, что на 1,5 градуса выше прежнего рекорда 2001 года.

Рекорды обновились и в Подмосковье: в Можайске температура достигла плюс 3,9 градуса (превысив показатель 2016 года), а в Коломне — плюс 3,5 градуса (выше рекорда 1994 года).

Аномальное тепло держится в Москве уже несколько дней. 27 января был побит рекорд 1914 года (плюс 3,5 градуса), а 28 января — рекорд 1923 года (плюс 4,6 градуса). Точные данные о новых максимумах станут известны позднее.