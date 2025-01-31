Губернатор сообщил об отражении атаки пяти дронов на Ярославль
На подлете к Ярославлю отбита атака пяти беспилотников, сообщил губернатор области Михаил Евраев в телеграм-канале.
«На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — написал он.
В прошлый раз рядом с городом был сбит дрон 1 сентября 2024 года.
В конце августа беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, его также уничтожили на подлете к Ярославлю, сообщал Евраев.
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