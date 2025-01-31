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Военная операция на Украине ,  
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Ростовский губернатор сообщил об отражении массированной атаки дронов

Губернатор Слюсарь: в Ростовской области отражена массированная атака дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Всего было сбито 25 беспилотников, в том числе в Ростове, Таганроге, Шахтах и Новошахтинске. Никто не пострадал, уточнил Слюсарь

В Ростовской области отражена массированная воздушная атака, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Всего, по его словам, было сбито 25 беспилотников в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. Никто не пострадал, уточнил губернатор.

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По его словам, в Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков дрона на опору ЛЭП оборвались электропровода. «На место выехали дежурные службы. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется», — написал он.

Об уничтожении и подавлении нескольких беспилотников ночью сообщил и воронежский губернатор Александр Гусев. По его словам, из-за падения подавленного дрона в Воронеже было повреждено остекление на промышленном предприятии.

На юге области был ранен водитель, на автомобиль которого упал один из сбитых беспилотников. Там же из-за падения обломков получили повреждения частный жилой дом и ферма, где выбило стекла.

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Елена Чернышова
Юрий Слюсарь Ростовская область беспилотники


 

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