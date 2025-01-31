Ростовский губернатор сообщил об отражении массированной атаки дронов
В Ростовской области отражена массированная воздушная атака, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
Всего, по его словам, было сбито 25 беспилотников в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. Никто не пострадал, уточнил губернатор.
По его словам, в Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков дрона на опору ЛЭП оборвались электропровода. «На место выехали дежурные службы. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется», — написал он.
Об уничтожении и подавлении нескольких беспилотников ночью сообщил и воронежский губернатор Александр Гусев. По его словам, из-за падения подавленного дрона в Воронеже было повреждено остекление на промышленном предприятии.
На юге области был ранен водитель, на автомобиль которого упал один из сбитых беспилотников. Там же из-за падения обломков получили повреждения частный жилой дом и ферма, где выбило стекла.
Читайте РБК в Telegram.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
РБК запускает винный салон. Расписание
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»