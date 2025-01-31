Депутат Рады Костенко: на Буданова завели дело после его слов об угрозе Украине

На Буданова завели дело после его слов об угрозе Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело после утечки информации о словах начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова об угрозе существованию Украины. Об этом заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко, его слова передает ТСН.

«Некоторые ради хайпа пытаются показать, что «вот я это знаю». А это вопросы государственного уровня, которые стоят в том числе человеческих жизней. <...> Возбудили уголовное дело — и правильно сделали. Пусть разбираются, чтобы больше таких ситуаций не было», — сказал Костенко.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на депутата Верховной рады, который принимал участие в закрытой встрече, написала, что Буданову задали вопрос: «Сколько еще времени есть?» В ответ он сказал о начале «очень опасных процессов для существования Украины», если переговоры не начнутся до лета, отмечает издание.

В пресс-службе ГУР цитату опровергли. Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что слова Буданова были вырваны из контекста, и призвал к ответственности тех, кто распространил эту информацию, за нарушение запрета о публикации данных с закрытых заседаний.

Для начала переговоров Киев хочет получить гарантии безопасности от США или Европы, заявлял ранее в январе украинский президент Владимир Зеленский. Он отмечал, что хочет получить эти гарантии «до переговоров».

Россия неоднократно подчеркивала, что готова к мирным переговорам с Украиной. Летом 2024 года Владимир Путин называл в числе условий отвод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Киев называл эти условия ультиматумом.