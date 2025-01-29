Буданов анекдотом ответил на сообщения о «рисках существования Украины»

Участник закрытой встречи в Верховной раде рассказал «УП» о словах Буданова про риски «для существования Украины» без переговоров. В ГУР назвали публикацию недостоверной. Глава украинской разведки ответил на нее анекдотом

Кирилл Буданов (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал анекдот в ответ на просьбу прокомментировать публикацию «Украинской правды», где приводились его слова об «опасных процессах для существования» страны.

«Сидят две бабки во дворе, и одна другой говорит: «Смотри, пошла, а дочь у нее шлюха». Другая говорит: «Так у нее же сын». Ну пусть всем теперь рассказывает, что это не так», — ответил Буданов (цитата по «Стране»).

27 января «Украинская правда» со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады сообщила о прошедшей закрытой встрече в парламенте. По данным издания, Буданову был задан вопрос: «Сколько еще времени есть?» Глава ГУР заявил о возможных «опасных процессах для существования Украины», если до лета не начнутся серьезные переговоры по урегулированию конфликта, утверждал источник «Украинской правды». «Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось», — привело издание слова одного из участников этой встречи.

Позднее в ГУР заявили, что публикация «Украинской правды» не соответствует действительности. Депутат от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Дунда подчеркнул, что слова Буданова вырваны из контекста, и призвал к ответственности тех, кто распространил информацию с закрытого заседания Верховной рады.

Сам Зеленский говорил о готовности к прямым переговорам с Россией при условии обеспечения гарантий безопасности со стороны НАТО и сохранении поставок оружия. Вместе с тем он отказался признать потерю территорий и выразил уверенность в возможности их возвращения дипломатическим путем после завершения боевых действий. По словам Зеленского, операция украинской армии в Курской области станет «сильным козырем» на будущих переговорах.

Москва также неоднократно выражала готовность к мирному урегулированию конфликта. Президент России Владимир Путин выдвигал в качестве условий прекращения огня вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признание утраченных территорий российскими, внеблоковый статус Украины и снятие международных санкций. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом, которому «нельзя верить».