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Военная операция на Украине ,  
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Буданов анекдотом ответил на сообщения о «рисках существования Украины»

Сюжет
Военная операция на Украине
Участник закрытой встречи в Верховной раде рассказал «УП» о словах Буданова про риски «для существования Украины» без переговоров. В ГУР назвали публикацию недостоверной. Глава украинской разведки ответил на нее анекдотом
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал анекдот в ответ на просьбу прокомментировать публикацию «Украинской правды», где приводились его слова об «опасных процессах для существования» страны.

«Сидят две бабки во дворе, и одна другой говорит: «Смотри, пошла, а дочь у нее шлюха». Другая говорит: «Так у нее же сын». Ну пусть всем теперь рассказывает, что это не так», — ответил Буданов (цитата по «Стране»).

27 января «Украинская правда» со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады сообщила о прошедшей закрытой встрече в парламенте. По данным издания, Буданову был задан вопрос: «Сколько еще времени есть?» Глава ГУР заявил о возможных «опасных процессах для существования Украины», если до лета не начнутся серьезные переговоры по урегулированию конфликта, утверждал источник «Украинской правды». «Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось», — привело издание слова одного из участников этой встречи.

ГУР Украины назвало недостоверной цитату Буданова о переговорах с Россией
Политика
Кирилл Буданов

Позднее в ГУР заявили, что публикация «Украинской правды» не соответствует действительности. Депутат от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Дунда подчеркнул, что слова Буданова вырваны из контекста, и призвал к ответственности тех, кто распространил информацию с закрытого заседания Верховной рады.

Сам Зеленский говорил о готовности к прямым переговорам с Россией при условии обеспечения гарантий безопасности со стороны НАТО и сохранении поставок оружия. Вместе с тем он отказался признать потерю территорий и выразил уверенность в возможности их возвращения дипломатическим путем после завершения боевых действий. По словам Зеленского, операция украинской армии в Курской области станет «сильным козырем» на будущих переговорах.

Москва также неоднократно выражала готовность к мирному урегулированию конфликта. Президент России Владимир Путин выдвигал в качестве условий прекращения огня вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признание утраченных территорий российскими, внеблоковый статус Украины и снятие международных санкций. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом, которому «нельзя верить».

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Россия Украина Кирилл Буданов анекдот переговоры Верховная рада Украины Военная операция на Украине
Кирилл Буданов фото

Кирилл Буданов

военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
Материалы по теме
ГУР Украины назвало недостоверной цитату Буданова о переговорах с Россией
Политика
Киев ответил на сообщения о словах Буданова об угрозе Украине
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Буданов предупредил об угрозе существованию Украины без переговоров
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