Рубио напомнил о позиции Трампа по завершению конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает необходимым дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.

«Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров. Во всех переговорах сторонам приходится от чего-то отказываться <...> Нам предстоит напряженная дипломатическая работа, которой мы уже занимались в прошлом», — сказал Рубио.

Он добавил, что на урегулирование конфликта дипломатическим путем потребуется время, но Трамп намерен добиться устойчивого мира.

Республиканец ранее называл урегулирование конфликта на Украине приоритетной задачей США. В январе он заявил, что предлагает России два способа прекратить украинский конфликт: легкий и трудный.

В первом случае Москва должна согласиться на условия Вашингтона. Во втором случае — если сделка не будет заключена — Трамп пообещал установить высокий уровень налогов, тарифов и санкций «на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам».

В Кремле в ответ заявили, что в угрозах санкциями Трампа «нет ничего нового», «ему нравятся эти методы», а Россия остается готова к «равноправному и взаимоуважительному диалогу». Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной.