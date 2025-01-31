Рубио напомнил о позиции Трампа по завершению конфликта на Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает необходимым дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.
«Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров. Во всех переговорах сторонам приходится от чего-то отказываться <...> Нам предстоит напряженная дипломатическая работа, которой мы уже занимались в прошлом», — сказал Рубио.
Он добавил, что на урегулирование конфликта дипломатическим путем потребуется время, но Трамп намерен добиться устойчивого мира.
Республиканец ранее называл урегулирование конфликта на Украине приоритетной задачей США. В январе он заявил, что предлагает России два способа прекратить украинский конфликт: легкий и трудный.
В первом случае Москва должна согласиться на условия Вашингтона. Во втором случае — если сделка не будет заключена — Трамп пообещал установить высокий уровень налогов, тарифов и санкций «на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам».
В Кремле в ответ заявили, что в угрозах санкциями Трампа «нет ничего нового», «ему нравятся эти методы», а Россия остается готова к «равноправному и взаимоуважительному диалогу». Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной.
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