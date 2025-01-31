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Военная операция на Украине ,  
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Рубио напомнил о позиции Трампа по завершению конфликта на Украине

Госсекретарь Рубио: Трамп намерен добиться устойчивого мира на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает необходимым дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.

«Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров. Во всех переговорах сторонам приходится от чего-то отказываться <...> Нам предстоит напряженная дипломатическая работа, которой мы уже занимались в прошлом», — сказал Рубио.

Он добавил, что на урегулирование конфликта дипломатическим путем потребуется время, но Трамп намерен добиться устойчивого мира.

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Республиканец ранее называл урегулирование конфликта на Украине приоритетной задачей США. В январе он заявил, что предлагает России два способа прекратить украинский конфликт: легкий и трудный.

В первом случае Москва должна согласиться на условия Вашингтона. Во втором случае — если сделка не будет заключена — Трамп пообещал установить высокий уровень налогов, тарифов и санкций «на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам».

В Кремле в ответ заявили, что в угрозах санкциями Трампа «нет ничего нового», «ему нравятся эти методы», а Россия остается готова к «равноправному и взаимоуважительному диалогу». Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной.

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Марко Рубио Дональд Трамп Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года


 

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