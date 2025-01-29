В Калужской области мужчина убил трех лесничих и покончил с собой
В Куйбышевском районе Калужской области мужчина, который незаконно рубил деревья, убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль, сообщает областная прокуратура.
Это произошло недалеко от деревни Усохи, тела были найдены в сгоревшей «Газели».
Глава региона Владислав Шапша написал, что подозреваемый — ранее судимый местный житель. Когда он начал вырубку, на место выехали сотрудники лесничества. При задержании он сопротивлялся и захватил двух заложников. «К сожалению, трое человек погибли. В результате действий правоохранительных органов заложники освобождены», — добавил губернатор. Мужчина покончил с собой.
«РИА Новости» пишет со ссылкой на источник, что сначала «черный лесоруб» захватил пятерых лесников, а потом отпустил двоих. О том, что остановить незаконную вырубку пытались пятеро, также сообщает 112. По данным телеграм-канала, убиты замдиректора лесничества Алексей Агеев, водитель Геннадий Богачев и лесник Виктор Чугунов. Одной из заложниц удалось незаметно позвонить в полицию.
Следственный комитет завел уголовное дело.
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