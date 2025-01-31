Дипломаты назвали сложность в деле 11 задержанных в Тунисе россиян

Руины древнеримского города Аммедара (современная Хайдра), Тунис (Фото: Lev Levin / Shutterstock)

О дате судебного заседания по делу задержанных в Тунисе россиян говорить рано, поскольку перевод материалов на арабский язык занимает много времени. Об этом РБК сообщило посольство России в Тунисе.

«Много времени уходит на обработку и перевод на арабский язык большого объема поступивших в распоряжение правоохранителей аудиовизуальных цифровых материалов», — пояснили в дипмиссии.

Обвинения задержанным также пока не предъявлены. Однако туристов подозревают в причастности к террористической деятельности, уточнили в посольстве. По данным правоохранителей, у россиян обнаружили «оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям».

В начале ноября 2024 года 11 российских туристов отправились посмотреть античные памятники Римской империи в небольшом селении Хайдра, расположенном недалеко от границы с Алжиром. Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности, поскольку там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе оборонные, рассказали в посольстве. «Также в приграничье сохраняется напряженная ситуация в связи с присутствием там террористических ячеек», — уточнили дипломаты.

13 декабря телеграм-канал Baza сообщил о задержании туристов. В дальнейшем россияне попали в тюрьму «Морнагия» (Mornaguia), известную строгими условиями содержания, жестоким обращением с заключенными и пытками. В январе 2025 года их распределили по другим тюрьмам.

В посольстве уточнили РБК, что сейчас туристы содержатся в пяти различных пенитенциарных учреждениях: в «Морнагии» — три человека, в тюрьме города Белли — два человека, в тюрьме Бордж Аль-Амри — три человека, в тюрьме Удны — два человека, в женской тюрьме Манубы — один человек.