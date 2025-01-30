Задержанным в Тунисе россиянам дали адвоката и переводчика
Задержанным в Тунисе россиянам предоставили услуги адвоката и переводчика, сообщили РБК в посольстве России в стране.
Там отметили, что конкретные обвинения 11 задержанным в ноябре 2024 года россиянам пока не предъявлены. «Много времени уходит на обработку и перевод на арабский язык большого объема поступивших в распоряжение правоохранителей аудиовизуальных цифровых материалов», — добавили в посольстве.
По информации диппредставительства, основанием для задержания группы российских граждан являются подозрения в причастности к террористической деятельности.
Группа из 11 россиян поехала в Тунис в ноябре. В посольстве ранее отметили, что они отправились с «исследовательски-краеведческими» целями в населенный пункт Хайдра в провинции Кассерин, расположенной близ тунисско-алжирской границы, где их и задержали.
В диппредставительстве тогда сообщили, что этот район находится под особым контролем местных сил безопасности с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в ведении Министерства обороны республики.
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