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Общество ,  
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У российских туристов в Тунисе нашли «нетуристическое оборудование»

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

Правоохранительные органы Туниса заявили об обнаружении у задержанных россиян «оборудования, не соответствующего заявленным туристическим целям». Об этом РБК сообщили в посольстве России в стране.

В диппредставительстве отметили, что граждан России подозревают в причастности к террористической деятельности. «Тем не менее не исключаем, что дело может быть переквалифицировано по менее тяжелому основанию», — добавили там.

По информации посольства, конкретные обвинения задержанным россиянам пока не предъявлены, им предоставлены услуги адвоката и переводчика.

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Фото:Посольство России в Тунисской республике

Группа из 11 туристов из России была задержана в Тунисе в ноябре. Они отправились с «исследовательски-краеведческими» целями в населенный пункт Хайдра в провинции Кассерин, расположенной близ тунисско-алжирской границы. Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности, так как там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся во введении Министерства обороны страны.

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