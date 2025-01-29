«РИА» узнало об отправке арестованных россиян в Тунисе в три тюрьмы
Арестованных в Тунисе 11 россиян распределили по трем тюрьмам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на брата одного из туристов.
По словам собеседника агентства, российских граждан должны были оставить в тюрьме «Морнагия». Однако в учреждении не хватило мест для всех, поэтому некоторых перевели в тюрьмы в городах Бебелли и Бурдж аль-Амери.
Брат задержанного россиянина рассказал, что его родственника несколько раз перевозили из одного пенитенциарного учреждения в другое. Сейчас мужчина находится в тюрьме Бурдж аль-Амери.
Собеседник агентства подчеркнул, что не общался с другими задержанными и ничего не знает об их состоянии.
В начале ноября группа россиян отправилась посмотреть античные памятники Римской империи в небольшом селении Хайдра в Тунисе, расположенном недалеко от границы с Алжиром. Молодых людей задержали, в середине декабря невеста одного из них рассказали «РИА Новости», что путешественники попали в тюрьму «Морнагия», известную строгими условиями содержания, жестоким обращением с заключенными и пытками.
Посольство России в Тунисе сообщало, что туристы отправились с «исследовательско-краеведческими» целями в провинцию Кассерин. Этот район, расположенный близ тунисско-алжирской границы, находится под особым контролем местных сил безопасности, в том числе из-за присутствия там террористических ячеек, отметили в дипмиссии.
Дипломаты добавили, что в отношении россиян проводятся следственные действия и в ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания. В посольстве подчеркнули, что задержанные россияне чувствуют себя удовлетворительно и не жалуются на условия. К ним приезжал российский вице-консул.
В январе адвокат нескольких задержанных Олфа Хаджри рассказала ТАСС, что тунисские власти продолжают расследовать дело.
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