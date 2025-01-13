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Политика ,  
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В Швеции заявили об испытаниях технологии «роя» беспилотников

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Швеция протестирует новую технологию использования беспилотников «роем», разработанную оборонным концерном Saab и вооруженными силами страны. Об этом заявил министр обороны Паль Юнссон, сообщает Reuters.

На пресс-конференции Юнссон рассказал, что армия испытает эту технологию в ходе предстоящих учений Arctic Strike.

«Нам придется пойти на определенные риски, чтобы быстрее, чем обычно, создать более мощные оборонные возможности», — подчеркнул он.

Юнссон отметил, что технология позволяет создавать «рои» беспилотников разных размеров, способных автономно выполнять поставленные задачи.

«Эти рои дронов можно использовать для разведки, позиционирования и идентификации», — добавил министр.

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Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО весной 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года, а Швеция присоединилась в начале 2024 года после одобрения Турции и Венгрии.

В Кремле заявили, что решение Швеции угрожает безопасности России и потребует ответных мер.

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