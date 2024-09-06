Севший в пшеничном поле лайнер «Уральских авиалиний» пустят на запчасти
«Уральские авиалинии» начали разбирать Airbus А320, аварийно севший в пшеничное поле в Новосибирской области в сентябре 2023 года, сообщила пресс-служба авиакомпании. Лайнер восстанавливать не будут, но его запчасти, находящиеся в технически пригодном состоянии, могут установить на другие самолеты.
«Детали воздушного судна, находящиеся в лётной годности, прошли тестирование. Они будут проверены повторно и в дальнейшем смогут быть использованы по назначению. Элементы воздушного судна, которые оказались повреждены, будут отремонтированы либо утилизированы», — сообщили в «Уральских авиалиниях».
Разбор самолета авиакомпания планирует завершить к декабрю 2024.
А320 «Уральских авиалиний» 12 сентября 2023 года направлялся из Сочи в Омск, лайнер совершил экстренную посадку на пшеничное поле в районе деревни Каменка в 180 км от Новосибирска. На борту было около 170 человек, никто не пострадал.
В ходе первоначального расследования было установлено, что у самолета возникли проблемы с «зеленой» гидросистемой из-за дефекта в механизме шасси, а экипаж совершил ошибку при определении положения шасси и расчете объема топлива, необходимого для полета в Новосибирск: его не хватило, поэтому посадку совершили в поле.
Кроме того, Росавиация отметила «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, в том числе к взаимодействию между собой, их «безрассудные действия» в аварийной ситуации.
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