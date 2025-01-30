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Общество ,  
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«Сжигателя Корана» в Швеции застрелили на балконе квартиры

Фото: Jonas Ekstrome / TT News Agency / Reuters
Фото: Jonas Ekstrome / TT News Agency / Reuters

Иракский гражданин Салван Момика, обвиняемый в сожжениях Корана в 2023 году, был застрелен на балконе жилой квартиры, сообщает SVT Nyheter.

Полиция арестовала пятерых подозреваемых, их мотив неясен, отмечает издание.

Убийство произошло в жилом районе Ховше шведского города Сёдертелье, который находится в округе Стокгольма. По данным Aftonbladet и SVT Nyheter, мужчина был застрелен во время прямой трансляции, которую он вел в TikTok.

«Сжигателя Корана» в Швеции застрелили во время эфира в TikTok
Общество

Момика был одним из обвиняемых по делу о четырех сожжениях Корана в 2023 году. Слушание по этому делу было назначено на четверг, 30 января.

Момика приехал из Ирака в Швецию в 2018 году. В 2021 году он получил трехлетний вид на жительство, а весной 2024 года ему продлили визу еще на один год.

Ирак требовал от Швеции экстрадиции мужчины.

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