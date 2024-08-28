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Политика ,  
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В Швеции возбудили дело против сжегших Коран мигрантов из Ирака

Салван Момика (в центре)
Салван Момика (в центре) (Фото: Caisa Rasmussen / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главное управление прокуратуры Швеции возбудило дело в отношении двух мужчин, которых обвиняют в сожжении Корана, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело завели по статье «подстрекательство к насилию в отношении этнической группы». По версии следствия, летом 2023 года обвиняемые в четырех местах в Стокгольме сожгли Коран.

Два инцидента произошли у мечети в районе Сёдермальм, третий — в мигрантском гетто Ринкебиплан и последний — на площади Бенни Фредрикссона.

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Фото:Ahmed Saad / Reuters

По данным Sveriges Radio, обвинения выдвинули против мигрантов из Ирака Салвана Момики и Салвана Наджема. Первый раз они сожгли священную книгу мусульман 28 июня 2023 года, когда мусульмане отмечали Курбан-байрам.

МИД Ирака призвал Швецию экстрадировать Момику. Осенью 2023 года телеканал TV4 с ссылкой на службу миграции сообщал, что Момике не продлили вид на жительство и его депортируют с запретом повторного въезда на пять лет.

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Швеция Коран мусульмане Ирак
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