В Швеции «сжигателя Корана» застрелили накануне вынесения приговора
В шведском городе Сёдертелье застрелен иракский гражданин Салван Момика, который получил известность из-за публичних сожжений Корана в 2023 году, сообщают Aftonbladet, SVT Nyheter и Sveriges Radio.
«На месте происшествия в квартире обнаружен застреленный мужчина лет 40, которого доставили в больницу», — сообщила пресс-служба стокгольмской полиции и уточнила, что тот скончался.
Момика застрелили накануне вечером во время прямой трансляции, которую он вел в TikTok.
По данным информагентства TT, в связи со стрельбой задержаны пять человек.
На четверг, 30 января, было назначено вынесение приговора по делу о подстрекательстве группы людей в связи с четырьмя разными сожжениями Корана в 2023 году. «Поскольку подтверждено, что один из подсудимых умер, приговор необходимо адаптировать к тому факту, что приговор умершему вынести приговор невозможно», — сообщил Окружной суд Стокгольма.
Другой обвиняемый по этому делу, Салван Наджем, прокомментировал в X новость о смерти так: «Я следующий».
Момика приехал из Ирака в Швецию в 2018 году. В 2021-м мужина получил трехлетний вид на жительство, а весной 2024-го ему продлили визу на еще один год. Он приобрел известность летом 2023 года, когда несколько раз публично сжигал Коран, протестуя против ислама.
«Он рискует подвергнуться пыткам и бесчеловечному обращению, если вернется на родину», — поясняли в Миграционном агентстве королевства. Сам Момика называл себя «возможно, единственным истинным беженцев в Швеции и Европе, кто нуждается в помощи».
Ирак требовал от Швеции экстрадиции сжегшего Коран.
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