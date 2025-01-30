В Швеции «сжигателя Корана» застрелили накануне вынесения приговора

Сжигателя Корана Салвана Момика застрелили в его доме в Швеции

Иракский гражданин два года назад несколько раз публично сжигал Коран, Багдад требовал его экстрадиции. Убийство произошло в прямом эфире TikTok перед вынесением приговора, второй обвиняемый считает, что он следующий

Салван Момика (Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters)

В шведском городе Сёдертелье застрелен иракский гражданин Салван Момика, который получил известность из-за публичних сожжений Корана в 2023 году, сообщают Aftonbladet, SVT Nyheter и Sveriges Radio.

«На месте происшествия в квартире обнаружен застреленный мужчина лет 40, которого доставили в больницу», — сообщила пресс-служба стокгольмской полиции и уточнила, что тот скончался.

Момика застрелили накануне вечером во время прямой трансляции, которую он вел в TikTok.

По данным информагентства TT, в связи со стрельбой задержаны пять человек.

На четверг, 30 января, было назначено вынесение приговора по делу о подстрекательстве группы людей в связи с четырьмя разными сожжениями Корана в 2023 году. «Поскольку подтверждено, что один из подсудимых умер, приговор необходимо адаптировать к тому факту, что приговор умершему вынести приговор невозможно», — сообщил Окружной суд Стокгольма.

Другой обвиняемый по этому делу, Салван Наджем, прокомментировал в X новость о смерти так: «Я следующий».

Момика приехал из Ирака в Швецию в 2018 году. В 2021-м мужина получил трехлетний вид на жительство, а весной 2024-го ему продлили визу на еще один год. Он приобрел известность летом 2023 года, когда несколько раз публично сжигал Коран, протестуя против ислама.

«Он рискует подвергнуться пыткам и бесчеловечному обращению, если вернется на родину», — поясняли в Миграционном агентстве королевства. Сам Момика называл себя «возможно, единственным истинным беженцев в Швеции и Европе, кто нуждается в помощи».

Ирак требовал от Швеции экстрадиции сжегшего Коран.