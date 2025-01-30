«Сжигателя Корана» в Швеции застрелили во время эфира в TikTok
Иракский гражданин Салван Момика, ставший известным из-за публичных сожжений Корана в 2023 году, был застрелен во время прямой трансляции, которую он вел в TikTok. Об этом сообщают Aftonbladet и SVT Nyheter.
Убийство произошло в шведском городе Сёдертелье. В пресс-службе стокгольмской полиции сообщили, что 40-летнего мужчину обнаружили застреленным в квартире.
По данным агентства TT, в связи со стрельбой задержаны пять человек.
Момика приехал из Ирака в Швецию в 2018 году. В 2021-м мужчина получил трехлетний вид на жительство, а весной 2024-го ему продлили визу еще на один год. Он приобрел известность летом 2023 года, когда несколько раз публично сжигал Коран, протестуя против ислама.
Момика был одним из подсудимых по делу о подстрекательстве группы людей в связи с четырьмя разными сожжениями Корана в 2023 году. Слушание по этому делу было назначено на четверг, 30 января. Другой обвиняемый по делу, Салван Наджем, прокомментировал в X новость о смерти так: «Я следующий».
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