 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Сжигателя Корана» в Швеции застрелили во время эфира в TikTok

«Сжигателя Корана» в Швеции застрелили во время эфира в TikTok
Video

Иракский гражданин Салван Момика, ставший известным из-за публичных сожжений Корана в 2023 году, был застрелен во время прямой трансляции, которую он вел в TikTok. Об этом сообщают Aftonbladet и SVT Nyheter.

Убийство произошло в шведском городе Сёдертелье. В пресс-службе стокгольмской полиции сообщили, что 40-летнего мужчину обнаружили застреленным в квартире.

По данным агентства TT, в связи со стрельбой задержаны пять человек.

В Швеции «сжигателя Корана» застрелили накануне вынесения приговора
Общество
Салван Момика

Момика приехал из Ирака в Швецию в 2018 году. В 2021-м мужчина получил трехлетний вид на жительство, а весной 2024-го ему продлили визу еще на один год. Он приобрел известность летом 2023 года, когда несколько раз публично сжигал Коран, протестуя против ислама.

Момика был одним из подсудимых по делу о подстрекательстве группы людей в связи с четырьмя разными сожжениями Корана в 2023 году. Слушание по этому делу было назначено на четверг, 30 января. Другой обвиняемый по делу, Салван Наджем, прокомментировал в X новость о смерти так: «Я следующий».

Читайте РБК в Telegram.

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Швеция Коран трансляция TikTok
Материалы по теме
В Швеции «сжигателя Корана» застрелили накануне вынесения приговора
Общество
Сжегшего Коран Журавеля приговорили к 14 годам за госизмену
Политика
В Швеции возбудили дело против сжегших Коран мигрантов из Ирака
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
ЦБ зафиксировал рекордный рост средств населения в банках в 2024 годуИнвестиции, 13:27
Глава American Airlines заявил об участии в расследовании авиакатастрофыОбщество, 13:25
Цена нефти Brent впервые за почти месяц упала ниже $75 за баррельИнвестиции, 13:17
В ISU заявили, что потрясены крушением самолета с фигуристами в СШАСпорт, 13:11
Суд оштрафовал кинувшего ребенка в снег блогера за пропаганду наркотиковОбщество, 13:10
6 типов невыносимых сотрудников: как ужиться и сделать их продуктивнымиPro, 13:09
Американский фигурист не попал на разбившийся в США самолет из-за собакиСпорт, 13:07
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Кремле выразили соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в СШАОбщество, 13:04
Мединский призвал отказаться от оценок Сталина по формуле «дьявол-ангел»Политика, 13:03
Эрмитаж временно закрыл вход в Зимний дворецОбщество, 13:01
Курс на локализацию: как сейчас производят косметику в РоссииТренды, 12:59
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 12:58
«Уникальные роботы» запланировали pre-IPO в 2025 годуИнвестиции, 12:54
В Кремле рассказали о подготовке послания Путина Федеральному собраниюПолитика, 12:52