Суд оштрафовал кинувшего ребенка в снег блогера за пропаганду наркотиков

Сергей Косенко (Фото: kosenko_sergey / VK)

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал блогера Сергея Косенко, который ранее прославился тем, что бросал своего ребенка в снег, за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы индивидуальный предприниматель Косенко Сергей Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Сумма штрафа составила 50 тыс. руб. Это максимальный размер взыскания с предпринимателя без юридического лица по статье «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета».

Ранее Басманный суд заочно арестовал блогера по обвинению в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 Уголовного кодекса) и покушение на умышленное причинения вреда здоровью (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК). 17 января 2025 года прокуратура обжаловала арест.

Уголовное дело поручил завести глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после того, как в Сети распространилось видео, на котором Косенко бросает в сугроб своего двухмесячного сына. Ролик был снят во время отдыха блогера в Куршавеле. Косенко и его адвокат Сергей Жорин заявили, что при съемке ролика в снег бросали куклу.