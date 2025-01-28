В России после смерти блогера Лены Миро открыли дело о наследстве

Лена Миро (Фото: lenamyro / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Белгородской области открыли наследственное дело после смерти блогера и писательницы Лены Миро (настоящее имя — Елена Мироненко), сообщает «РИА Новости», в распоряжении которого оказались материалы дела.

По данным агентства, наследственное дело умершей в апреле 2024 года Миро было открыто у нотариуса, зарегистрированного в Старом Осколе Белгородской области, где родилась блогер.

В выписке ЕГРИП на имя Мироненко говорится об изменениях в ИП, зарегистрированном на нее в Белгороде. «Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью», — говорится в документе.

Лена Миро родилась 24 июня 1981 года. Окончила Воронежский государственный университет по специальности «лингвистика и межкультурная коммуникация»,

В 2010 году Мироненко выпустила первые две книги по мотивам сериала Валерии Гай Германики, известна как автор личного блога в социальной сети Live Journal («Живой журнал», или ЖЖ). В 2023 году она его закрыла, через несколько лет после того, как переехала в США.

В апреле 2024 года появились сообщения, что Миро погибла в ДТП. Однако ее знакомый, шоумен Рустам Солнцев, заявлял, что эта информация ложная и девушка жива.