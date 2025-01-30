Появились новые кадры столкновения самолета с вертолетом в Вашингтоне
Новые кадры столкновения в небе над Вашингтоном военного вертолета Sikorsky H-60 Black Hawk с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 появились в интернете. На борту первого находились трое военных, в лайнере летели 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
Обломки упали в том числе в реку Потомак, начата поисковая операция. Команда водолазов уже нашла, предположительно, бортовые самописцы с пассажирского самолета. Из реки достают тела погибших, выживших не найдено.
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