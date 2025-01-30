Посольство России выяснит число россиян на борту упавшего в США самолета

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Посольство России в США выясняет, были ли граждане России на борту пассажирского самолета Bombardier авиакомпании American Airlines, столкнувшегося с вертолетом Black Hawk. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии.

«Посольство выясняет», — сказали агентству в представительстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Минувшей ночью в США при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет American Airlines, летевший из Уичиты (штат Канзас) в Вашингтон, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk).

По словам представителя авиакомпании, на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Скольким из них удалось выжить, не сообщается. В Пентагоне подтвердили, что VIP-пассажиров на борту вертолета не было. Зачастую вертолеты Black Hawk используют высокопоставленные лица для поездок в районе Вашингтона (округ Колумбия).

По факту случившегося Национальный совет по безопасности на транспорте совместно с FAA проводит расследование. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Президента США Дональда Трампа проинформировали о случившемся.