 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пентагон сообщил об отсутствии VIP-персон на борту упавшего Black Hawk

Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

На борту вертолета Sikorsky H-60 (Black Hawk), столкнувшегося с пассажирским самолетом авиакомпании American Airlines на подлете к аэропорту в Вашингтоне, не было никаких VIP-персон. Об этом сообщил представитель Министерства обороны США, передает телеканал CNN.

«Мы можем подтвердить, что самолет, участвовавший в сегодняшнем инциденте, был армейским вертолетом UH-60 из Форт-Белвуар, штат Вирджиния. Мы работаем с местными властями и предоставим дополнительную информацию, как только она станет доступной», — сообщил CNN представитель армии США.

Высокопоставленные американские военные часто используют вертолеты Black Hawk для поездок в районе Вашингтона (округ Колумбия).

Представитель American Airlines рассказал, что на борту потерпевшего крушение самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Скольким из них удалось выжить, не сообщается.

На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета были 64 человека
Общество

По данным Федерального управления гражданской авиации США, пассажирский самолет American Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Самолет выполнял рейс по маршруту Уичита (штат Канзас) — Вашингтон. По факту крушения Национальный совет по безопасности на транспорте совместно с FAA начал расследование. Президенту США Дональду Трампу доложено об инциденте, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Читайте РБК в Telegram.

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
самолет США авиакатастрофа
Материалы по теме
На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета были 64 человека
Общество
Аэропорт Вашингтона приостановил полеты из-за ЧП с самолетом
Общество
В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
FT узнала об обсуждении в ЕС идеи возвращения к закупкам газа у РоссииЭкономика, 08:50
Суд в Москве назначил студенту штраф за нацистские эмодзи в TelegramПолитика, 08:38
Почему цены на яйца продолжают расти по всему мируPro, 08:38
Бундестаг одобрил закупку оружия на €2,5 млрд перед выборамиПолитика, 08:37
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 08:31
Пентагон сообщил о начале расследования авиакатастрофы над ВашингтономОбщество, 08:28
Посольство России выяснит число россиян на борту упавшего в США самолетаОбщество, 08:17
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
В реке нашли 18 тел погибших при столкновении в небе над ВашингтономОбщество, 08:10
Трампа проинформировали о крушении самолета у аэропорта ВашингтонаПолитика, 08:09
РКН составил протокол на Discord за отказ локализовать данные россиянТехнологии и медиа, 08:04
Россияне в конце года взяли вдвое больше микрозаймов, чем кредитовФинансы, 08:00
Минобороны сообщило о перехвате пяти дронов над двумя регионами за ночьОбщество, 07:57
Первые кадры столкновения самолета с вертолетом над ВашингтономОбщество, 07:50
Пентагон сообщил об отсутствии VIP-персон на борту упавшего Black HawkОбщество, 07:43