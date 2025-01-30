Пентагон сообщил об отсутствии VIP-персон на борту упавшего Black Hawk

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На борту вертолета Sikorsky H-60 (Black Hawk), столкнувшегося с пассажирским самолетом авиакомпании American Airlines на подлете к аэропорту в Вашингтоне, не было никаких VIP-персон. Об этом сообщил представитель Министерства обороны США, передает телеканал CNN.

«Мы можем подтвердить, что самолет, участвовавший в сегодняшнем инциденте, был армейским вертолетом UH-60 из Форт-Белвуар, штат Вирджиния. Мы работаем с местными властями и предоставим дополнительную информацию, как только она станет доступной», — сообщил CNN представитель армии США.

Высокопоставленные американские военные часто используют вертолеты Black Hawk для поездок в районе Вашингтона (округ Колумбия).

Представитель American Airlines рассказал, что на борту потерпевшего крушение самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Скольким из них удалось выжить, не сообщается.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, пассажирский самолет American Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Самолет выполнял рейс по маршруту Уичита (штат Канзас) — Вашингтон. По факту крушения Национальный совет по безопасности на транспорте совместно с FAA начал расследование. Президенту США Дональду Трампу доложено об инциденте, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.