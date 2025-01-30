 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

РКН составил протокол на Discord за отказ локализовать данные россиян

Фото: Наталия Шатохина / Global Look Press
Фото: Наталия Шатохина / Global Look Press

Роскомнадзор (РКН) впервые составил протокол в отношении мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом «РИА Новости» сообщили в аппарате судебного участка Таганского района Москвы.

В суде отметили, что протокол составлен по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства России в области персональных данных), рассмотрение дела назначено на 5 февраля. По этой статье компании грозит штраф до 6 млн руб.

Аналогичный протокол был также составлен в отношении сайта с онлайн-курсами Coursera.

Роскомнадзор не увидел повода разблокировать Discord
Технологии и медиа
Фото:Кирилл Зыков / РИА Новости

Discord — платформа, популярная для общения у геймеров и в корпоративной среде IT. Кроме текстовых сообщений там есть возможность видео- и голосовых чатов. Большинство пользователей общаются внутри открытых или закрытых групп, доступ в которые можно получить по ссылке-приглашению. Мессенджер также популярен среди криптотрейдеров.

Сервис Discord заблокировали в России в октябре 2024 года. РКН заявил, что мессенджер в полной мере не удалил запрещенный контент, по поводу которого ведомство направляло соответствующие требования. До блокировки Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер на 3,5 млн руб., так как из него не была удалена запрещенная информация.

Читайте РБК в Telegram.

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Роскомнадзор Discord блокировка суд
Материалы по теме
Роскомнадзор не увидел повода разблокировать Discord
Технологии и медиа
Слившего секретные данные Пентагона в Discord приговорили к 15 годам
Политика
Турция вслед за Россией заблокировала Discord
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
FT узнала об обсуждении в ЕС идеи возвращения к закупкам газа у РоссииЭкономика, 08:50
Суд в Москве назначил студенту штраф за нацистские эмодзи в TelegramПолитика, 08:38
Почему цены на яйца продолжают расти по всему мируPro, 08:38
Бундестаг одобрил закупку оружия на €2,5 млрд перед выборамиПолитика, 08:37
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 08:31
Пентагон сообщил о начале расследования авиакатастрофы над ВашингтономОбщество, 08:28
Посольство России выяснит число россиян на борту упавшего в США самолетаОбщество, 08:17
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В реке нашли 18 тел погибших при столкновении в небе над ВашингтономОбщество, 08:10
Трампа проинформировали о крушении самолета у аэропорта ВашингтонаПолитика, 08:09
РКН составил протокол на Discord за отказ локализовать данные россиянТехнологии и медиа, 08:04
Россияне в конце года взяли вдвое больше микрозаймов, чем кредитовФинансы, 08:00
Минобороны сообщило о перехвате пяти дронов над двумя регионами за ночьОбщество, 07:57
Первые кадры столкновения самолета с вертолетом над ВашингтономОбщество, 07:50
Пентагон сообщил об отсутствии VIP-персон на борту упавшего Black HawkОбщество, 07:43