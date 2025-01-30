РКН составил протокол на Discord за отказ локализовать данные россиян

Фото: Наталия Шатохина / Global Look Press

Роскомнадзор (РКН) впервые составил протокол в отношении мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом «РИА Новости» сообщили в аппарате судебного участка Таганского района Москвы.

В суде отметили, что протокол составлен по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства России в области персональных данных), рассмотрение дела назначено на 5 февраля. По этой статье компании грозит штраф до 6 млн руб.

Аналогичный протокол был также составлен в отношении сайта с онлайн-курсами Coursera.

Discord — платформа, популярная для общения у геймеров и в корпоративной среде IT. Кроме текстовых сообщений там есть возможность видео- и голосовых чатов. Большинство пользователей общаются внутри открытых или закрытых групп, доступ в которые можно получить по ссылке-приглашению. Мессенджер также популярен среди криптотрейдеров.

Сервис Discord заблокировали в России в октябре 2024 года. РКН заявил, что мессенджер в полной мере не удалил запрещенный контент, по поводу которого ведомство направляло соответствующие требования. До блокировки Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер на 3,5 млн руб., так как из него не была удалена запрещенная информация.