 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Израиль сообщил о десятках тысяч репатриантов из России и Украины

Израиль принял десятки тысяч репатриантов из России и Украины за весь период вооруженного конфликта двух государств с 2022 года, сообщило Министерство алии и интеграции. Его заявление приводит в своем телеграм-канале советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Власти Израиля разместили вновь прибывших в гостиницах, обеспечили им изучение иврита, трудоустройство и специальные программы для детей и подростков, подчеркнули в министерстве.

В сообщении говорится также, что ведомство наблюдает за репатриацией десятков тысяч человек с 7 октября 2023 года, со дня, когда обострился конфликт между Израилем и ХАМАС.

Гендельман уточнил агентству «РИА Новости», что с начала 2022 года в Израиль прибыло более 95 тыс. репатриантов из России, а общее количество репатриантов за этот период превысило 143 тыс.

Раввин рассказал о судьбе уехавших в Израиль в начале спецоперации евреев
Политика
Фото:Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Ранее в январе президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода заявил, что представители его народа, уехавшие в Израиль после начала военной операции на Украине, вернулись в Россию. Он добавил, что организация не видит уменьшения числа евреев в России и добавил, что, возможно, из-за обострения распрей между Израилем и ХАМАС, в Россию приехали «даже больше евреев», чем уехали в начале военной операции на Украине.

Позднее израильский посол в Москве Симона Гальперин заявила, что часть россиян, уехавших в Израиль, позднее возвращается в Россию. По словам дипломата, некоторые люди изначально приезжают лишь «на какое-то время». Кроме того, часть граждан живут «на линии» между двумя странами. Израиль признает множественное гражданство, «так что это не проблематично», отметила Гальперин.

Читайте РБК в Telegram.

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Израиль репатриация Военная операция на Украине
Материалы по теме
Раввин рассказал о судьбе уехавших в Израиль в начале спецоперации евреев
Политика
Посол рассказала о возвращении части уехавших в Израиль россиян
Общество
«Яндекс Такси» заблокировал водителя, который отказался везти раввина
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
Израиль сообщил о десятках тысяч репатриантов из России и УкраиныПолитика, 03:53
Трамп приказал создать в Гуантанамо места для нелегаловПолитика, 03:34
Эксперты допустили переплавку украденного в Нидерландах золотого шлемаОбщество, 03:32
Киевские власти сообщили о работе ПВОПолитика, 03:14
Президент Мексики решила объяснить Google устройство морейПолитика, 02:57
Руспродсоюз сообщил, что на «Светофор» приходится 50% исков к розницеБизнес, 02:25
Курская дума рассмотрит закон о возврате земли жителям приграничьяПолитика, 02:11
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Автора «санкций из ада» против России приговорили к 11 годам за коррупциюПолитика, 01:55
Трамп заявил об остановке выплат в $50 млн на презервативы для ХАМАСПолитика, 01:34
Определились все пары плей-офф Лиги чемпионовСпорт, 01:26
Белый дом опроверг данные о полной заморозке федерального финансированияПолитика, 01:23
В Челябинской области следователи упустили преступления мигрантаОбщество, 01:08
«Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежали вылета из Лиги чемпионовСпорт, 01:06
Генпрокуратура сочла, что Домодедово оказался под иностранным контролемБизнес, 00:40