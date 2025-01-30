Израиль сообщил о десятках тысяч репатриантов из России и Украины

Израиль принял десятки тысяч репатриантов из России и Украины за весь период вооруженного конфликта двух государств с 2022 года, сообщило Министерство алии и интеграции. Его заявление приводит в своем телеграм-канале советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Власти Израиля разместили вновь прибывших в гостиницах, обеспечили им изучение иврита, трудоустройство и специальные программы для детей и подростков, подчеркнули в министерстве.

В сообщении говорится также, что ведомство наблюдает за репатриацией десятков тысяч человек с 7 октября 2023 года, со дня, когда обострился конфликт между Израилем и ХАМАС.

Гендельман уточнил агентству «РИА Новости», что с начала 2022 года в Израиль прибыло более 95 тыс. репатриантов из России, а общее количество репатриантов за этот период превысило 143 тыс.

Ранее в январе президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода заявил, что представители его народа, уехавшие в Израиль после начала военной операции на Украине, вернулись в Россию. Он добавил, что организация не видит уменьшения числа евреев в России и добавил, что, возможно, из-за обострения распрей между Израилем и ХАМАС, в Россию приехали «даже больше евреев», чем уехали в начале военной операции на Украине.

Позднее израильский посол в Москве Симона Гальперин заявила, что часть россиян, уехавших в Израиль, позднее возвращается в Россию. По словам дипломата, некоторые люди изначально приезжают лишь «на какое-то время». Кроме того, часть граждан живут «на линии» между двумя странами. Израиль признает множественное гражданство, «так что это не проблематично», отметила Гальперин.