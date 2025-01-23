Раввин рассказал о судьбе уехавших в Израиль в начале спецоперации евреях

Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Евреи, уехавшие в Израиль после начала военной операции на Украине в 2022 году, вернулись в Россию, заявил на пресс-конференции президент Федерации еврейский общин России раввин Александр Борода.

«Многие люди уезжают [в Израиль] просто получить израильское гражданство и после этого возвращаются в Россию», — отметил он.

Борода добавил, что организация не видит уменьшения числа евреев в России. «Мы видим, что есть отъезд, получение гражданства и возвращение», — сказал он.

Он напомнил, что 7 октября 2023 года обострился конфликт между Израилем и ХАМАС. По его словам, в Россию приехали «даже больше евреев», чем уехали в начале спецоперации.

Ранее исследование базирующейся в США Антидиффамационной лиги (АДЛ) выявило рост уровня антисемитских настроений в России в 2024 году до 62% (с 26% в 2023 году). По этому показателю страна спустилась на 84-е место из 103 в международном рейтинге ADL Global 100.