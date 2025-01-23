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Военная операция на Украине ,  
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Раввин рассказал о судьбе уехавших в Израиль в начале спецоперации евреях

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press
Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Евреи, уехавшие в Израиль после начала военной операции на Украине в 2022 году, вернулись в Россию, заявил на пресс-конференции президент Федерации еврейский общин России раввин Александр Борода.

«Многие люди уезжают [в Израиль] просто получить израильское гражданство и после этого возвращаются в Россию», — отметил он.

Борода добавил, что организация не видит уменьшения числа евреев в России. «Мы видим, что есть отъезд, получение гражданства и возвращение», — сказал он.

Он напомнил, что 7 октября 2023 года обострился конфликт между Израилем и ХАМАС. По его словам, в Россию приехали «даже больше евреев», чем уехали в начале спецоперации.

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Теги
Военная операция на Украине Израиль Федерация еврейских общин Россия
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