Раввин рассказал о судьбе уехавших в Израиль в начале спецоперации евреях
Евреи, уехавшие в Израиль после начала военной операции на Украине в 2022 году, вернулись в Россию, заявил на пресс-конференции президент Федерации еврейский общин России раввин Александр Борода.
«Многие люди уезжают [в Израиль] просто получить израильское гражданство и после этого возвращаются в Россию», — отметил он.
Борода добавил, что организация не видит уменьшения числа евреев в России. «Мы видим, что есть отъезд, получение гражданства и возвращение», — сказал он.
Он напомнил, что 7 октября 2023 года обострился конфликт между Израилем и ХАМАС. По его словам, в Россию приехали «даже больше евреев», чем уехали в начале спецоперации.
Ранее исследование базирующейся в США Антидиффамационной лиги (АДЛ) выявило рост уровня антисемитских настроений в России в 2024 году до 62% (с 26% в 2023 году). По этому показателю страна спустилась на 84-е место из 103 в международном рейтинге ADL Global 100.
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