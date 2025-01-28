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Общество ,  
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Посол рассказала о возвращении части уехавших в Израиль россиян

Посол Гальперин: часть уехавших в Израиль россиян возвращается обратно

Часть россиян, уехавших в Израиль, позднее возвращается в Россию, сообщила ТАСС посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин.

«Да, такое есть. <...> Мы не имеем статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам дипломата, некоторые люди изначально приезжают лишь «на какое-то время». Кроме того, часть граждан живут «на линии» между двумя странами. Израиль признает множественное гражданство, «так что это не проблематично», отметила Гальперин.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Весной 2023 года МВД Израиля сообщило, что за 12 месяцев с момента начала военной спецоперации на Украине в Израиль въехало около 50,9 тыс. репатриантов из России.

В мае того же года в московской фирме Finion, специализирующейся на услугах по переезду за рубеж, заявили о возвращении в Россию от 40 до 45% граждан, покинувших страну после начала спецоперации.

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Израиль Россия релокация переезд Симона Гальперин
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