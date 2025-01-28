Посол рассказала о возвращении части уехавших в Израиль россиян
Часть россиян, уехавших в Израиль, позднее возвращается в Россию, сообщила ТАСС посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин.
«Да, такое есть. <...> Мы не имеем статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам дипломата, некоторые люди изначально приезжают лишь «на какое-то время». Кроме того, часть граждан живут «на линии» между двумя странами. Израиль признает множественное гражданство, «так что это не проблематично», отметила Гальперин.
Весной 2023 года МВД Израиля сообщило, что за 12 месяцев с момента начала военной спецоперации на Украине в Израиль въехало около 50,9 тыс. репатриантов из России.
В мае того же года в московской фирме Finion, специализирующейся на услугах по переезду за рубеж, заявили о возвращении в Россию от 40 до 45% граждан, покинувших страну после начала спецоперации.
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