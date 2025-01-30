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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Президент Мексики решила объяснить Google устройство морей

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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что направит письмо в Google по поводу переименования на картах компании «Мексиканского залива» в «Американский» и объяснит корпорации то, как «устроены моря», сообщил телеканал Excelsior.

«Мы готовим письмо в Google через министерство иностранных дел, потому что <...> мы собираемся объяснить здесь, как устроены моря, что такое континентальный шельф, что такое экономическая зона», — сказала президент на своей конференции.

Ранее в Google сообщили, что «Американский залив» появится в Google Maps после соответствующих обновлений в Информационной системе географических названий (GNIS) США. В компании подчеркнули, что в тех странах, где в официальных правительственных источниках есть официально закрепленное название, пользователи Google Maps видят его, а в других государствах — оба имени.

Мексиканский лидер сказала, что подобные изменения вносятся не по прихоти президентов, да, и, в целом, какой-либо страны — за это отвечают международные органы.

Шейнбаум подчеркнула, что в письме собирается предоставить Google информацию о составе морей, об их международном делении и о том, какая организация отвечает за их название, отметил телеканал.

В Google рассказали, когда на картах появится «Американский залив»
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Ранее, 25 января, президент США Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский, а пик Денали на Аляске — в Мак-Кинли. Как отмечали в Министерстве внутренних дел Соединенных Штатов, эти изменения «подтверждают стремление страны сохранить исключительное наследие и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности». Как отмечал Reuters, изменение названия Мексиканского залива могут не признать на международном уровне. По словам Трампа, Мексика оказалась «в восторге» от этого события.

Впервые с этой инициативой республиканец выступил 7 января. В ответ президент Мексики Клаудия Шейнбаум сочла «неплохим» название «Мексиканская Америка».

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Мексика Клаудия Шейнбаум Google Мексиканский залив
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