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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Google рассказали, когда на картах появится «Американский залив»

Google Maps начнут показывать Американский залив вместо Мексиканского
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Мексиканский залив переименуют в Google Maps в Американский после обновлений в Информационной системе географических названий США, сообщили в Google. Президент Мексики сочла «неплохим» название «Мексиканская Америка»
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

«Американский залив» появится в Google Maps после соответствующих обновлений в Информационной системе географических названий (GNIS) США, сообщили на странице Google в X (Twitter).

«Мы получили несколько вопросов по поводу присвоения названий в Google Maps. У нас есть давняя практика внесения изменений в названия после их обновления в официальных правительственных источниках», — говорится в сообщении.

Если в разных странах мира существуют различия, то пользователи Google Maps видят официальное местное название, а все остальные — оба имени, отметили в Google.

«В случае с географическими объектами в США это происходит, когда обновляется GNIS. Когда это произойдет, мы быстро обновим Google Maps в США, чтобы показать гору Мак-Кинли и Американский залив», — добавили в компании.

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Фото:Global Look Press
25 января президент США Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский, а пик Денали на Аляске — в Мак-Кинли. Как отмечали в Министерстве внутренних дел Соединенных Штатов, эти изменения «подтверждают стремление страны сохранить исключительное наследие и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности». Как отмечал Reuters, изменение названия Мексиканского залива могут не признать на международном уровне. По словам Трампа, Мексика оказалась «в восторге» от этого события.

Впервые с этой инициативой республиканец выступил 7 января. В ответ президент Мексики Клаудия Шейнбаум сочла «неплохим» название «Мексиканская Америка». О переименовании самой высокой горы на Аляске Трамп заявил во время своей инаугурации 20 января. Мак-Кинли была названа в честь президента Уильяма Мак-Кинли, в 2015 году ей вернули историческое название Денали («Высокая»). Так гору высотой 6,1 тыс. м прозвали коренные жители Аляски.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Мексика США Мексиканский залив Google.Maps Дональд Трамп Карты переименование
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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