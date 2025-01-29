Украинские власти вывезли детей из Константиновки в ДНР
Украинские власти вывезли всех детей из Константиновки в подконтрольной им части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал в интервью на телеканале ICTV назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Запись интервью он разместил в своем телеграм-канале.
«На вчерашний день мы всех детей из города Константиновка вывезли», — сказал Филашкин и добавил, что сегодня город находится рядом с линией боевого соприкосновения, а обстановка в городе остается напряженной.
Украинские власти проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях ДНР на фоне наступления российских войск.
Минобороны уже несколько месяцев отчитывается о взятии сел к югу и востоку от Покровска, который служит важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в регионе, в том числе городов Торецка (Дзержинска), Константиновки и Часова Яра, а также Славянско-Краматорской агломерации.
Ранее в январе газета Neue Zürcher Zeitung сообщала об ухудшении положения украинских войск в Южном Донбассе на фоне приближения российских сил к Покровску с запада. Генштаб ВСУ сообщил в том же месяце о сложной ситуации и сохраняющемся за российской стороной превосходстве в живой силе и технике.
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