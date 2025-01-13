Российские военные начали эвакуировать жителей Курахово

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Российские военные подразделения Южной группировки начали эвакуировать жителей города Курахова в ДНР, полностью взятого под контроль 6 января, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

«Мотострелковые подразделения Южной группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахова», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что Россия будет восстанавливать Курахово. Он отметил, что город серьезно поврежден, а срок работ зависит от оперативной обстановки.

Российские войска полностью заняли Курахово на прошлой неделе, тогда как бои за него шли с начала ноября. Город обороняли в общей сложности 26 батальонов численностью свыше 15 тыс. человек. За последние десять лет Курахово было превращено в «мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций», который к тому же прикрыт с севера водохранилищем, уточнили в Минобороны.