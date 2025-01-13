Российские военные начали эвакуировать жителей Курахово
Российские военные подразделения Южной группировки начали эвакуировать жителей города Курахова в ДНР, полностью взятого под контроль 6 января, сообщила пресс-служба Минобороны страны.
«Мотострелковые подразделения Южной группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахова», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что Россия будет восстанавливать Курахово. Он отметил, что город серьезно поврежден, а срок работ зависит от оперативной обстановки.
Российские войска полностью заняли Курахово на прошлой неделе, тогда как бои за него шли с начала ноября. Город обороняли в общей сложности 26 батальонов численностью свыше 15 тыс. человек. За последние десять лет Курахово было превращено в «мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций», который к тому же прикрыт с севера водохранилищем, уточнили в Минобороны.
Читайте РБК в Telegram.
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов