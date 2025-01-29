Трем дагестанцам дали по восемь лет за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Беспорядки на территории международного аэропорта Махачкалы, куда приземлился регулярный рейс из Тель-Авива, октябрь 2024 года (Фото: AP / ТАСС)

Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор трем жителям Дагестана по делу об участии в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ 29 октября 2023 года в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Гамзата Исакова, Махмуда Джаватханова и Абдулбасира Атавова признали виновными по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса — участие в массовых беспорядках — и ч. 3 ст. 263.1 УК — неисполнение требований транспортной безопасности, повлекшее крупный ущерб. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до восьми лет шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли из-за прибывшего рейса из Израиля на фоне боевых действий в секторе Газа. Сначала толпа людей начала проверять паспорта у находившихся в аэропорту пассажиров, выискивая граждан Израиля, после чего заблокировала здание международного терминала и выбежала на взлетно-посадочную полосу.

По данным МВД, в беспорядках принимали участие порядка 1,2 тыс. человек. В ведомстве сообщали о задержании 60 человек. Беспорядки привели к повреждению имущества аэропорта на сумму более 24 млн руб.

МВД пообещало установить личности всех участников несогласованной акции, а также тех, кто подстрекал к разжиганию межнациональной розни. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал действия толпы грубым нарушением закона и «ударом в спину». Он также объяснял перенос уголовных дел в другой регион необходимостью «исключить субъективный фактор».